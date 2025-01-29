Володин: покушение на Путина может привести к ядерной войне

Подготовка покушения на Владимира Путина - серьезная угроза глобальной безопасности. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, само обсуждение этого является преступлением.

"Серьезнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", - отметил Володин.

Председатель Госдумы написал, что президент России делает все для укрепления страны, достижения мира и решения вопросов глобальной безопасности. Всем надо осознать, что против России ведется жесточайшая борьба.

"Сегодня как никогда крайне важны сплоченность и консолидация всех вокруг нашего президента", - заключил Володин.

Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина.

"Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. По словам представителя Кремля, российские специальные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь - главы государства, сообщает РИА Новости.