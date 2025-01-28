Отставка премьер-министра Сербии не повлияет на отношения с Россией

Уход премьер-министра Сербии Милоша Вучевича со своего поста не повлияет на отношения с Россией. Об этом сообщил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он уверен, что Белград сумеет удержать обстановку в спокойном русле и произойдут какие-то изменения.

"Надо будет учесть запросы и молодежи, чем они недовольны. Я думаю, новое руководство, которое придет в правительство, учтет это, и Сербия будет и дальше развиваться по независимому пути", — заявил Чепа.

Премьер-министр Сербии объявил о том, что уходит в отставку сегодня.

Массовые протесты в стране продолжаются уже более двух месяцев. Они переросли в забастовку в воскресенье. К ней призвали студенты, которые требуют уголовной ответственности властей за трагедию, произошедшую первого ноября прошлого года. Тогда на железнодорожном вокзале второго по величине города - Нови-Саде - обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек, включая детей.

На самом деле, протестующие хотят сменить власть в стране.