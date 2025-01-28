Свердловский облсуд утвердил дату открытия нового суда в Академическом

Академический районный суд Екатеринбурга начнет свою работу 28 февраля 2025 года. Такое постановление вынес президиум Свердловского областного суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, решение было принято единогласно. Торжественное открытие здания Академического суда состоится чуть раньше, 19 февраля.

На сегодняшний день штат райсуда сформирован более чем на две трети, указами президента России назначено 16 из 20 судей. Как отметили в облсуде, Академический стал первым в современной истории России вновь созданным судом и восьмым районным судом Екатеринбурга.

Напомним, строительство райсуда в Академическом стартовало в 2023 году. Оно было завершено в январе нынешнего года.