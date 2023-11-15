В Академическом районе Екатеринбурга приступили к строительству здания суда

В Академическом районе Екатеринбурга началось возведение здания суда. В церемонии поучаствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гостям презентовали проект будущего здания. В одном трехэтажном здании предусмотрено 10 участков мировых судей, в другом четырехэтажном – федеральный суд общей юрисдикции, рассчитанный на 20 судебных составов районных судей. Всего в комплексе будет расположено 30 залов судебных заседаний.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил заслуги Павла Крашенинникова в появлении будущего здания суда – именно депутат Госдумы на федеральном уровне продвигал идею его создания. Сегодня жители Академического подают заявления в Ленинский и Верх-Исетский райсуды Екатеринбурга, и появление "своего" суда облегчит жизнь горожанам.

"Одновременно будет создан мировой участок. Я расцениваю появление суда как весомый, положительный шаг в развитии Екатеринбурга", – сказал губернатор.

По словам Павла Крашенинникова, новый суд создан в России впервые – обычно идут "какие-то реорганизации – где-то что-то ликвидируют".

"В Академическом живут 150 тыс. российских граждан, район постоянно развивается. Федеральная власть должна внести свой вклад в защиту прав граждан. В том числе права на доступность правосудия", – сказал депутат.

Глава Екатеринбурга отметил, что при создании суда будет использовано интересное архитектурное решение – "будет применено что-то вроде Фемиды с чашами".

Инстанция начнет работу весной 2025 года. Также в ближайшем будущем в Академическом появится здание ЗАГСа. Они будут возведены на территории административного квартала восьмого района, который был запроектирован его основателями – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). В этом квартале будут расположены филиалы и иных федеральных структур и ведомств, для удобства местных жителей.