Песков отреагировал на слова Карлсона о попытках администрации Байдена "убить" Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление журналиста Такера Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США Джо Байдена "убить" Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, российские специальные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь - главы государства, сообщает РИА Новости.

Ранее Карлсон в беседе с корреспондентом Мэттом Таибби заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена планировала устранить Владимира Путина. "Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например", - сказал журналист.

В прошлом году стало известно, что спецслужбы Украины готовили покушения на президента России и министра обороны Андрея Белоусова. Об этом в августе заявлял заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.