Премьер-министр Сербии подаст в отставку сегодня

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уходит с должности. Об этом он сегодня объявит на экстренной пресс-конференции, сообщает сербская газета "Вечерние новости", пишет Газета.ру.

Читайте также: Сербия не исключила присоединение к БРИКС вместо ЕС

Массовые протесты в стране продолжаются уже более двух месяцев. Они переросли в забастовку в воскресенье. К ней призвали студенты, которые требуют уголовной ответственности властей за трагедию, произошедшую первого ноября прошлого года. Тогда на железнодорожном вокзале второго по величине города - Нови-Саде - обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек, включая детей.

На самом деле, протестующие хотят сменить власть в стране.

Студенческие протесты поддержала оппозиция. На их призыв откликнулись десятки тысяч человек. Они в прошедшую пятницу не вышли на работу. Закрылись многие магазины, рестораны и культурные объекты. Забастовка сопровождалась митингами и протестными шествиями.

В них участвовало до 55 тысяч человек. Они прошли в более чем ста городах страны.

Утром 27 января студенты и оппозиция в Сербии начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок. Акция совпала с праздником, который широко отмечается в стране - основателя Сербской православной церкви Святого Саввы. Он является покровителем молодежи и образования.

Полиция республики сразу предупредила, что не будет применять силу против студентов и сторонников оппозиции.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил в протестах Запад, Он считает, что Европа пытается устроить цветную революцию, в которую, по его словам, уже "вложены миллиарды евро".