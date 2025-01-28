На Парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге выделено более 127 млн рублей. Но этого мало

На благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге выделены десятки миллионов рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Деньги выделяются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". По данным мэрии, планировалось, что на обновление зеленой зоны потребуется около 300 млн рублей. При этом в мае прошлого года называлась сумма около 250 млн рублей.

Сейчас на первые этапы работ выделено 75 млн рублей из городской казны и 52,3 млн рублей из вышестоящих бюджетов.

"Хотя отведенная сумма меньше запланированной, проект благоустройства парка реализуют в полной мере. Для этого работы разобьют на несколько этапов, чтобы оплату можно было провести из городского бюджета разных лет", - пояснили в мэрии.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, когда начнется благоустройство Парка 50-летия ВЛКСМ. В мае прошлого года был представлен проект реконструкции парка.