Мэр Екатеринбурга сообщил, когда начнется благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ

Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется летом 2025 года. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной станет восьмым объектом уральской столицы, благоустроенным по программе ФКГС. Благоустройство зеленой зоны пройдет в 2025 году. Работы, по словам Орлова, планируется начать ближе к лету.

"Проект разработали еще несколько лет назад, и теперь он актуализируется. Впрочем, уже сейчас очевидно, что в парке появятся освещение, качественные и удобные тропинки, спортивные и детские площадки. Через всю территорию пройдет беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак мы поставим новое оборудование. Также высадим в парке молодые деревья и кустарники", - отметил мэр.

Напомним, ранее Алексей Орлов заявил, что город однозначно получит федеральные средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. В мае был представлен проект реконструкции парка.