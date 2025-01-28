Посол РФ: Сеул серьезно воспринял предупреждения о поставках оружия Киеву

Южная Корея серьезно восприняла предупреждения от России, связанные с возможной передачей вооружений Украине, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

В интервью "Известиям" он отметил, что южнокорейские коллеги знают о российской позиции по данному вопросу.

Дипломат напомнил, что некоторые официальные южнокорейские лица выступали с заявлениями о возможности пересмотра Сеулом позиции о непоставке летального вооружения в зону украинского конфликта. "До практических шагов в этой сфере дело не дошло и, надеюсь, не дойдет", — отметил Зиновьев.

В ноябре газета South China Morning Post писала, что Украина попросит Южную Корею о поставках оружия.

Как сообщалось, Сеул рассматривает возможность отправки на Украину своих военных экспертов и разведчиков в качестве ответа на возможное появление военнослужащих КНДР в зоне специальной военной операции. В МИД Южной Кореи предупредили, что республика будет реагировать "вместе с международным сообществом, используя все доступные меры, на действия, которые представляют опасность для ее ключевых интересов безопасности".