28 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Прописываться в апартаментах могут разрешить в России

Разрешить регистрироваться в апартаментах предложили в России. Как пишет SHOT, инициатор - депутат Госдумы Анастасия Удальцова – уже подготовила обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она считает, что такой шаг снизит цены на аренду жилья.
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Удальцова предлагает разрешить регистрироваться в апартаментах собственникам и их жёнам, детям и родителям. Особенно нововведение поможет молодым семьям, которые часто покупают апартаменты: они дешевле обычных квартир на один-два миллиона рублей.

Депутат уверена, что такой шаг повлияет и на рынок аренды. Если граждане смогут регистрироваться в апартаментах, они станут реже снимать жильё, а это снизит цену на аренду квартир.

Сейчас прописаться в апартаментах невозможно, так как они считаются объектом коммерческой недвижимости. Но есть возможность оформить временную регистрацию. Для этого у апартаментов должен быть статус гостиничного типа.

В ноябре Накануне.RU сообщало, что в России отмечают беспрецедентный рост цен на аренду квартир. Многие эксперты по рынку недвижимости заявляли о подорожании аренды на 30% и более. Чаще всего они видят причину в повышении ставок по ипотеке — они настолько неподъемны, что граждане предпочитают снимать жилье, и из-за повышенного спроса аренда дорожает.

31 октября сервис "Дом.РФ" опубликовал исследование рынка аренды жилья за III квартал 2024 года. Аренда квартиры в Москве за последние три месяца подорожала и в среднем стоит 111 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. руб. По всем городам-миллионникам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, арендные ставки за последний квартал увеличились на 17%. Теперь там средняя стоимость квартиры — 43,7 тыс. руб. в месяц.

Теги: прописка, апартаменты


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