28 Января 2025
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Фото: Краснодарский краевой суд

"Золотую судью" Хахалеву задержали по пути в ОАЭ

Бывшая судья из Краснодарского края Елена Хахалева в момент задержания, предположительно, летела в ОАЭ, сообщают "Известия".

Напомним, "золотая судья" была задержана 27 января в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Ее сняли с рейса местные силовики, сообщил источник газеты, близкий к следствию.

Сразу после задержания азербайджанская сторона запросила у российской Генпрокуратуры пакет документов, чтобы разобраться в сути предъявленного Хахалевой обвинения. После их изучения будет приниматься решение об экстрадиции.

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась в 2017 году, после свадьбы дочери – ряд изданий сообщил о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила прозвище "золотая судья".

В 2021 году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалевой.

15 декабря 2021 года высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 года в отношении Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Теги: хахалева, золотая судья, баку, оаэ


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