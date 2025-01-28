Народный артист России Владимир Машков проведет кастинг в Екатеринбурге

Народный артист России Владимир Машков устроит в Екатеринбурге кастинг для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Машков, который является художественным руководителем школы Табакова, будет находиться на Урале 1 и 2 февраля. Он лично проведет в Екатеринбурге отбор среди выпускников 9-х и 10-х классов, а также студентов первого курса колледжей. Для участия необходимо до 28 января включительно отправить анкету с видеовизиткой и согласием законного представителя по этой ссылке. Для очных прослушиваний участники должны придумать произвольную программу.

Подробная информация о месте и времени кастинга поступит на электронную почту, указанную при заполнении анкеты. Все успешно прошедшие прослушивания в регионах будут приглашены в Москву для участия в финальном конкурсе. По результатам отборочных туров студентами школы Табакова станут 24 человека.

Стоит отметить, что в 2025 году прослушивания в рамках новой приемной кампании пройдут еще в шести городах России. Екатеринбург стал вторым – в начале января кастинг уже прошел в Волгограде.