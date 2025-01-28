28 Января 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Операторы станут блокировать звонки с подставных стационарных номеров

Российские операторы связи станут в автоматическом режиме блокировать звонки из-за границы с подставных якобы стационарных (городских) отечественных номеров.

Об этом говорится в поправках в закон "О связи", разработанных Минцифры. Также звонок будут прерывать, "если отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение". Как заявил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, подменный трафик, идущий якобы со стационарных номеров, составляет 8–10% от общего объема мошеннических телефонных вызовов. Звонки с поддельных прямых номеров используют злоумышленники для имитации вызовов от госорганизаций и крупных компаний.

Внутри эта проблема практически решена — благодаря ужесточению регулирования и внедрению российскими компаниями систем противодействия фроду. По этой причине звонки злоумышленников "перетекают" в мессенджеры. Эксперт отметил, что для иностранных мошенников и операторов российское законодательство не актуально, поэтому мера законодательного регулирования нужна, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных (ПД) не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, ни по одному составу административных правонарушений такой нормы нет.

Теги: звонки, связь, мошенники


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