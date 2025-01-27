В Екатеринбург прибыло 49 новых троллейбусов

В Екатеринбург прибыло 49 новых троллейбусов. Соответствующую информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Сейчас город ждет поступления еще одной единицы транспорта. Когда именно она прибудет - не сообщается.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что средний возраст городских троллейбусов составляет 30 лет. В 2023 году было закуплено 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые уже ездят по улицам Екатеринбурга, а в октябре 2024 года планировалось приобрести еще 50 новых троллейбусов производства "Синары", которые должны были прибыть в город уже в 2025-ом.