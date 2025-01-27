Нетаньяху приехал в суд для показаний по трём делам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в один из судов Тель-Авива. В нём сегодня возобновлены слушания по делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Обвинения предъявлены премьеру с 2019 г., а рассматриваются в суде с 10 декабря 2024 г., пишет "Ъ". Нетаньяху все обвинения отрицает.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Причина такого решения – предполагаемые военные преступления в Газе.