Игорь Седов провел с астраханскими гимназистами "Разговор о важном" по теме защитников Отечества

Учебная неделя в гимназии №3 началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. После линейки ученики приняли участие в «Разговорах о важном» — так назывался открытый урок, который сегодня провел для школьников председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Глава Думы посвятил разговор со старшеклассниками защитникам Отечества – героям времен Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, а также нашим современникам, находящимся в зоне специальной военной операции. Игорь Седов обсудил со ребятами что стоит за подвигами и буднями защитников Отечества, которые в разные времена защищали и сейчас продолжают защищать независимость и безопасность нашей страны.

«Самое ценное, что человек носит в сердце – это любовь к Родине, к своей семье, своему народу. Это то, что называется духовно - нравственными ценностями. Для тех, кто защищает наше Отечество, эти слова – не пустой звук. Наши бойцы защищают возможность каждого гражданина России жить в сильной, мирной и свободной стране, низкий им за это поклон», — обратился к школьникам Игорь Седов.