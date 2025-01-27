В московском СИЗО умер экс-глава отдела полиции

В столичном СИЗО умер бывший руководитель отдела МВД по городу Озёры (Московская область). Речь идёт о 68-летнем Анатолии Камышове.

"По моей информации, причиной случившегося стал сердечный приступ или иные медицинские проблемы", - сказала ТАСС член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачёва.

В СИЗО силовик оказался по обвинению в организации убийства главы администрации Озёрского района в 2002 г. Попав в камеру, Камышов, говорит Меркачёва, испытывал сильный стресс, понимая тяжесть обвинений.