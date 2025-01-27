Строительство технопарка "Космос" в Екатеринбурге запланировано на март

Технопарк "Космос" в Екатеринбурге планируют начать строить уже в марте 2025 года. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, 93% резидентов уже заняли площади для первой очереди. Старт строительства запланирован на март, однако для этого необходимо к концу февраля пройти госэкспертизу. Сдать технопарк в эксплуатацию должны уже в январе 2026 года.

Ранее мы писали, что "космос" хотят построить в Новокольцовском районе, недалеко от аэропорта "Кольцово". Изначально о строительстве технопарка стало известно во время встречи свердловского губернатора с главой китайской провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин. Речь шла о совместном производстве микроэлектроники.

Позднее Евгений Куйвашев рассказал, что у проекта уже есть как потенциальные инвесторы, так и потенциальные резиденты. Первая площадка около 12 тыс. кв.м. и вторая - еще 15 тыс. кв.м. Предполагается, что студенты, проживающие в Новокольцовском, будут либо работать в технопарке на резидентов, либо открывать свои производства.

Помимо этого технопарка вблизи появится еще IT-парк, недалеко от Дворца водных видов спорта.