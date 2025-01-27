В Первоуральске будут судить главу одной из УК за хищение более 18 миллионов рублей

Руководителя одной из управляющих организаций Первоуральска, обслуживающей многоквартирные дома, обвиняют в мошенничестве на сумму более 18,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Речь идет о местной жительнице 1972 г.р.. По версии следствия, она похищала денежные средства предприятия с октября 2017 года по декабрь 2023 года. Указанные деньги она якобы тратила на закупку у ИП товарно-материальных ценностей для работ и оказания услуг в подшефных ей многоквартирных домах. В действительности же, под предлогом несуществующей задолженности, давала указания о переводе средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей.

При этом в период с марта 2019 года по январь 2023 года обвиняемая периодически изменяла название организации, юридического адреса и подконтрольных ей руководителей организации.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, в особо крупном размере. Материалы дела уже направлены в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.