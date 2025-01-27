За поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье задержали гражданина Казахстана

Гражданина Казахстана задержали за поджоги вышек сотовой связи по заданию украинских спецслужб в Подмосковье. Как сообщает Mash, 44-летнего Виталия Бойко судили на родине за убийство. В России он не зарегистрирован и был безработным. В январе через Telegram с ним связались украинские спецслужбы. Они пообещали платить за каждую подожженную вышку 40 тысяч рублей.

Он успел поджечь четыре: в Щёлково и Лосино-Петровском. Сумма ущерба – четыре миллиона рублей. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Краснодаре задержали мужчину, который устроил поджог трех ресторанов вечером 25 января. На допросе он заявил, что его направлял "украинский специалист".

"Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный.

Работники одного из ресторанов задержали преступника. Им оказался 19-летний местный житель.

Напомним, в декабре были зафиксированы десятки попыток поджога и подрыва административных зданий, а также диверсии с пиротехникой в разных регионах России. В МВД заявили, что за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Мошенники сначала воруют деньги у своих жертв, а затем обещают их вернуть, но для этого предлагают что-нибудь поджечь или взорвать. Также злоумышленники могут подстрекать граждан к совершению преступлений, обещая за это деньги, либо просто запугивать, угрожая "уголовным делом".