Жители Екатеринбурга назвали самый лучший месяц для отпуска

Жители Екатеринбурга рассказали, какой месяц в году они считают идеальным для отпуска. Опрос на эту тему в уральской столице в январе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), большинство респондентов – 32% – назвали июль. Каждый пятый (20%) предпочитает август, 13% – сентябрь, 7% – июнь.

Май и октябрь назвали по 6% опрошенных. А наименее популярным месяцем для отпуска у екатеринбуржцев оказался март, который выбрали менее 1% респондентов.

Ранее другой опрос показал, что большинство работающих жителей Екатеринбурга уже составили планы на отпуск в 2025 году.