Корабль с россиянами захватили у берегов Португалии

Контейнеровоз Baltic Summe под управлением российского экипажа задержали спецслужбы Испании и США. Как пишет Mash, корабль следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Его заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки.

Как рассказали Telegram-каналу моряки, на борт высадились около 20 силовиков, после чего корабль отбуксировали в порт Виго. Экипаж удерживали трое суток. При этом иностранцы вели себя нагло, угрожали экипажу оружием и обещали подкинуть наркотики.

Пригласить российского консула нашим согражданам не разрешили.

После тщательного досмотра, не найдя никаких запрещенных веществ, спецназовцы пытались заставить капитана подписать пустые документы. Сейчас 23 члена экипажа готовятся к освобождению и отправке в порт назначения.

22 января сообщалось, что министерство обороны Великобритании направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш, писало РИА Новости.

Как заявил министр обороны королевства Джон Хили, исследовательское судно "Янтарь" - "шпионский корабль", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.