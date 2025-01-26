В Перми жилые дома и детсад остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Перми из-за аварии на теплотрассе произошло отключение теплоснабжения в жилых домах и объектах социальной сферы.

ЧП произошло в Индустриальном районе в 16.50.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Перми, из-за дефекта на теплотрассе на ул. Советской Армии, 33Б, без отопления остались 25 многоквартирных домов, лицей и детский сад.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы. Устранить аварию планируется до 27 января. Отметим, сегодня в Перми минус 12 градусов.

Ранее произошла аварийная остановка котельной в поселке Новоберезовский под Екатеринбургом. Из-за этого была приостановлена подача теплоснабжения жителям 107 многоквартирных домов, 351 частного домовладения, в которых проживают около 12 тыс. человек, а также в двух школах и трех детских садах.