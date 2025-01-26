Задержанный за поджоги ресторанов в Краснодаре заявил, что его курировали с Украины

Мужчина задержан за поджог трех ресторанов в Краснодаре. На допросе он заявил, что его направлял "украинский специалист". Об этом сообщается в Telegram-канале ГУМВД по региону.

"Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", - сказал задержанный.

Поджог трех заведений произошел в Краснодаре вечером 25 января. Были эвакуированы около 100 человек. Работники одного из ресторанов задержали преступника. Им оказался 19-летний местный житель.

Напомним, в декабре были зафиксированы десятки попыток поджога и подрыва административных зданий, а также диверсии с пиротехникой в разных регионах России. В МВД заявили, что за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Мошенники сначала воруют деньги у своих жертв, а затем обещают их вернуть, но для этого предлагают что-нибудь поджечь или взорвать. Также злоумышленники могут подстрекать граждан к совершению преступлений, обещая за это деньги, либо просто запугивать, угрожая "уголовным делом".