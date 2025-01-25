В России мать-героиня получит те же гарантии, что и Герой труда

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, данных по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей. Среди принятых решений – установление с 1 января 2025 г. женщинам, удостоенным с 2022 г. звания "Мать-героиня", социальных гарантий, аналогичных тем, что предоставляются Героям Труда.

Также следует принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от цены билета на полёт по России и на ту часть международного, что идёт над Россией. Для профилактики нарушений репродуктивного здоровья следует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации детей и взрослых, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин поручил кабмину решить проблему, когда авиакомпании не предоставляют многодетным семьям скидки в 50% на билеты, которые им положены. Путин указал, что нужно искоренить проблему. Ответственность за дорогие билеты глава государства возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей.