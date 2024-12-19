Путин назвал причину дороговизны авиабилетов для многодетных семей

Владимир Путин ответил на вопрос матери пятерых детей из Сургута об отказе в ежемесячном пособии из-за "превышения прожиточного минимума". По словам многодетной матери, был случай, когда ее доход превышал прожиточный минимум на 78 рублей и на основании этого было отказано. Также женщина пожаловалась на запредельно дорогие авиабилеты.

"Значит, у вас пять детей? Я вас с этим поздравляю", — обратился Путин к женщине.

"Мы долго думали на тему о том, как избежать той ситуации, с которой столкнулись вы и ваша семья. В принципе, решение принято. Оно заключается в следующем. Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчёт налога на физические лица НДФЛ. И потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьёй налога. Мы посмотрим, как это будет работать. Надеюсь, что это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением денег в рамках пособия, о котором вы сказали", — добавил он.

Ответ на второй вопрос Путин начал с утверждения об успешном и стабильном развитии отрасли авиаперевозок. В прошлом году, со слов президента, самолеты перевезли 105 млн пассажиров. Ответственность за дорогие билеты Путин возложил на авиакомпании, которые вводят недостаточно большие льготы для многодетных семей, и поручил решить эту проблему.

"Есть решение, по-моему, в кодексе изложено, что многодетные семьи с детьми должны предоставить льготу 50% тарифа. Что делают компании? Это от стандартного тарифа. Что авиационные компании делают? Они вводят свои льготы. Маленькие, незначительные. Но это уже не стандартный тариф. Поэтому скидку 50% предоставить не будем. Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство и вместе с компаниями авиационными отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года", — отметил президент.