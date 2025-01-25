МГУ отмечает 270-летие

25 января Московский государственный университет имени Ломоносова отмечает 270-летие. ВУЗ поздравляют многие, среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров.

Политик отметил, что готов поддерживать университет в вопросах практики студентов. В разговоре с ТАСС первый вице-премьер рассказал, что во время учебы на социологическом факультете МГУ сформировался круг его научных интересов – прикладные аспекты социологии и польза, которую она может принести реальному сектору экономики.

24 января в МГУ побывал президент России Владимир Путин. Ему показали реликвию – указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 г. об основании университета.

Сегодня МГУ – 40 факультетов, 377 кафедр, 40 научно-исследовательских институтов, 11 проектных институтов перспективных исследований. В вузе учатся более 40 тыс. студентов, 4 тыс. аспирантов и ординаторов.