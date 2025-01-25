На Камчатке из-за гепатита уволен министр здравоохранения

Глава Камчатского края Владимир Солодов уволил министра здравоохранения региона Александр Гашков.

"Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения. По его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", - написал Солодов в своём telegram-канале.

Пресс-служба администрации края опубликовала в своём telegram-канале комментарий губернатора, где Солодв уточнил, что причин несколько, не только ситуация в онкодиспансере.

"Я требую, чтобы на уровне онкодиспансера тоже были приняты кадровые решения", - сказал Солодов.

18 января Гашков сообщил о том, что 36 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом B и C. Министр говорил, что следует разобраться в причинах возникновения ситуации и не допустить такое вновь.