Число зараженных гепатитом в онкодиспансере Камчатки выросло до 167

Количество пациентов, заразившихся гепатитом в онкологическом диспансере на Камчатке, выросло с 50 до 167, сообщил губернатор Владимир Солодов.

По его словам, это данные Минздрава, но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором, пишет ТАСС. Солодов добавил, что не располагает информацией о числе скончавшихся пациентов, но важно понимать, что они лечились в большинстве своем от тяжелых заболеваний.

Губернатор заявил, что следственные органы и Роспотребнадзор работают над установлением основного источника и причин заражения.

Напомним, в январе глава Камчатского края Владимир Солодов уволил министра здравоохранения региона Александра Гашкова. До этого Гашков сообщил о том, что 36 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом B и C. Позже их число увеличилось до 50.

По предварительным данным, очаг заражения гепатитом находился в кабинете компьютерной томографии. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).