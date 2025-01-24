24 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

"Пойдем до конца". Готовится законопроект об отмене бумажных документов россиян

В вопросе цифровизации документов "нужно идти до конца", заявил лидер партии "Новые люди" бизнесмен Алексей Нечаев в своем телеграм-канале. Уже в этом году фракция внесет законопроект о едином цифровом документе.
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Он написал, что "в стране с лучшими в мире Госуслугами" не нужно носить бумажные документы. Бумагу нужно оставить в прошлом.

"Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", - сообщил Нечаев.

Подобные идеи высказывались ранее, а тема стала особенно продвигаться на глобальном уровне во время ковида под предлогом идентификации вакцинированных.

Подавляющее большинство комментариев резко отрицательные. Люди протестуют против лишения их бумажных документов и замену на цифровое досье. Высказываются и чисто практические соображения об уязвимости любых баз данных.

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов говорит, что путь перевода всего в "цифру" тупиковый. Это связано с тем, что очень быстро устаревают цифровые носители информации и исчезают устройства, на которых их можно прочесть. Так, сегодня уже практически невозможно прочесть ни дискеты, ни компакт-диски. Точно так же будет с флэшками. Средняя продолжительность жизни каждого формата - 15-20 лет. Кроме того, цифровые носители информации очень недолговечны, они осыпаются, портятся от влажности и т.д., хотя не так давно говорили, что это "навечно". В то же время древние папирусы или берестяные грамоты читаются без проблем, т.е. бумага намного более надежный хранитель информации. И отказываться от нее - это безумие, уверен Ашманов.

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", член экспертного совета по российскому ПО при Минцифры РФ Наталья Касперская также считает, что отказываться от бумажных носителей опасно, так как все без исключения информационные системы подвержены рискам.

"Если вдруг что-то случается с информационными системами, а гражданину нужно подтвердить свою собственность на квартиру, то у него должна быть бумажка, и этой бумажке должны поверить. Базы должны дублироваться многократно. Бумага еще долго должна быть дополнительной защитой. Я 25 лет занимаюсь разработкой информационных систем. Все информационные системы уязвимы. Неуязвимых систем не бывает, это невозможно. И когда говорят, что мы сейчас все переведем в "цифру", то это может сказать только человек, который никогда не занимался разработкой информационных систем", - говорит Касперская.

Теги: цифровизация, документы


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