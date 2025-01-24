Снизилось число екатеринбуржцев, согласных получать зарплату "в конверте"

Число жителей Екатеринбурга, согласных получать зарплату "в конверте", снизилось по сравнению с прошлым годом. Исследование в январе нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам нового опроса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, сегодня лишь 26% екатеринбуржцев готовы согласиться на неофициальную зарплату. 48% опрошенных выступили против "серых схем", остальные затруднились с ответом.

При этом мужчины намного чаще женщин соглашаются на заработок "в конверте": 38% против 14% соответственно. Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей один из трех готов принять "серые схемы" выплат.

Напомним, аналогичный опрос, проводившийся в августе 2024 года, показывал, что получать зарплату "в конверте" были согласны 30% екатеринбуржцев.