В Вологодской области начали закрываться алкогольные магазины

Магазины "Бристоль" и "Красное & белое" (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области, сообщают "Ведомости".

По информации издания, на Avito с декабря 2024 года начали появляться объявления о сдаче в аренду помещений, которые ранее занимали алкомаркеты. Всего размещено около 10 таких объявлений в Вологде и Череповце.

Напомним, в регионе с 1 марта вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет распространяться не будет. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем видеообращении к жителям назвал это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений". По его словам, Вологодчина и Русский Север вымирают: за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей — это целый муниципалитет. За год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%, отметил Филимонов.