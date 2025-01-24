Командира воздушного судна задержала ФСБ на Кубани

Россиянина - командира воздушного судна – задержала Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Кубань24.

Его подозревают в госизмене: он перевел деньги на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Летчик связался со сборщиком средств для ВСУ, по его инструкциям через интернет обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на указанный счет", - сообщают спецслужбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Мужчине грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода. Также может быть предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Если лицо, совершившее преступление, поможет органам власти предотвратить дальнейший ущерб интересам РФ и если в его действиях не содержится иного состава преступления, то от уголовной ответственности его могут освободить.

Ранее вступил в силу приговор жительнице Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой, признанной виновной в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Весной 2023 года супруги Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации ФСБ. Суд установил, что пара за денежное вознаграждение передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. Дело Виктории было выделено в отдельное производство, женщина полностью признала свою вину.