В России могут ввести функцию самозапрета на покупки в интернете

В России могут обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую покупателям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит.

Соответствующее обращение главе Минэкономразвития Максиму Решетникову направил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он обратился к профильному министру с просьбой оценить целесообразность инициативы и, в случае ее поддержки, поручить внести необходимые изменения в законодательство РФ. Как считает парламентарий, россиянам, страдающим от зависимости к импульсивным онлайн-покупкам, это поможет в избежании финансовых проблем.

Как ожидается, пользователи смогут самостоятельно настраивать параметры ограничений, включая лимит расходов, категории товаров и продолжительность действия запрета, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут ввести рейтинги для покупателей.