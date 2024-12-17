Маркетплейсы могут ввести рейтинги для покупателей

Автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции "Федеральное общество сетевой торговли" (ФОСТ) направила письма маркетплейсам, предложив внедрить систему рейтингов.

Его получили в Wildberries, Ozon, "Яндекс маркет", "Мегамаркет", Lamoda и "СДЭК-глобал". Авторы инициативы со ссылкой на исследование Data Insight заявили, что 87% активных отечественных продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством и дополнительными расходами на логистику. В результате этого продавцы теряют до 16% от оборота.

На этом фоне маркетплейсы просят ввести рейтинги для покупателей, сообщают "Ведомости".

Ранее маркетплейсы освободили от отчислений в 3% за распространение рекламы в Сети.