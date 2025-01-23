Опрос: 54% екатеринбуржцев хотели бы открыть свой бизнес

Больше половины жителей Екатеринбурга мечтают открыть собственное дело. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

Исследование проводилось в столице Урала в декабре 2024 – январе 2025 года. Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 54% екатеринбуржцев хотели бы открыть свой бизнес. Наиболее привлекательной сферой оказалась торговля, которую назвали 7% опрошенных. На втором месте по популярности – производство, строительство, IT, медицина, искусство и beauty-индустрия (по 3% респондентов).

По 2% опрошенных видят возможности для бизнеса в образовательной сфере и сельском хозяйстве. А по 1% заинтересованы в открытии автосервисов, транспортных компаний, заведений общепита, гостиниц или фитнес-центров.

В свою очередь, каждый третий опрошенный екатеринбуржец (33%) не хочет заниматься предпринимательством, предпочитая работу по найму.

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга в новом году ожидают повышения зарплаты.