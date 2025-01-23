В Кремле не стали комментировать публикацию Reuters о целях СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что президент РФ Владимир Путин якобы считает основные цели СВО достигнутыми.

"Я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщало, что среди основных задач, стоявших перед Россией в рамках СВО и уже достигнутых ей, были контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление потенциала украинской армии.

В декабре Владимир Путин заявил, что страна стремиться завершить конфликт на Украине в новом 2025 году. Мнения зарубежных экспертов о том, что конфликт действительно может быть урегулирован уже в следующем году, он ответил поговоркой: вашими бы устами да мед пить. Президент отметил, что Россия и в 2025 году будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения и решать все задачи СВО.