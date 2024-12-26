"Вашими бы устами да мед пить": Путин ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине в 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что страна стремиться завершить конфликт на Украине в новом 2025 году. Мнения зарубежных экспертов о том, что конфликт действительно может быть урегулирован уже в следующем году, Путин ответил поговоркой.

"У нас так говорят в народе: вашими бы устами да мед пить. Вот мы тоже стремимся к завершению конфликта", - цитирует его "Интерфакс".

Путин отметил, что Россия и в 2025 году будет добиваться успехов на линии боевого соприкосновения и решать все задачи СВО.

"Это вообще задача номер один", - отметил президент, добавив, что днем и ночью интересуется обстановкой на линии фронта.