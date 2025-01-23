Модернизированные "Чеченавто" машины передали штурмовикам в ДНР

Модернизированные "Чеченавто" машины передал штурмовикам в ДНР Народный фронт. Они были закуплены на средства Минпромторга, пишет ТАСС.

Автомобили были доработаны благодаря поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточнили в Народном фронте, переданная партия состоит из 15 машин.

Автомобили будут перевозить военнослужащих, подвозить боеприпасы и продукты, эвакуировать раненых. Каждое авто оснащено дополнительным оборудованием и доработано специалистами завода "Чеченавто" в Аргуне.

Модернизацию также поддержал фонд Народного фронта "Все для Победы!".

По словам представителя Минпромторга Адама Хакимова, техника отличается маневренностью.

"Мы можем устанавливать на ней как мелкокалиберные, так и крупнокалиберные орудия, начиная с зенитных и заканчивая пулеметными", - отметил он.

При модернизации автомобилей учли пожелания бойцов подразделений из зоны спецоперации.

"Мы надеемся, что эти автомобили послужат выполнению поставленных задач, помогут нашим бойцам, которые ведут бескомпромиссную борьбу с врагом", - сказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Всего Минпромторг приобрел для СВО более 5,2 тыс. автомобилей. Их закупили по поручению Владимира Путина.