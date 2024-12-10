Кадыров заявил, что Россию боятся и уважают во всем мире благодаря Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в Telegram заслугой российского президента Владимира Путина то, что "Россию боятся и уважают во всем мире".

"Владимир Владимирович уделил особое внимание мужеству и героизму бойцов, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. И как подытожил наш лидер, покорить, сломить Россию никому не удастся, ведь на нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа. <…> Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны", - указал глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что Вооруженным силам Украины осталось воевать до конца года.