Оклад - 9500. Завкафедрой предложили поработать в школе

Нехватка школьных учителей такова, что директора школ обращаются в педвузы с просьбой дать им педагогов. Об этом рассказала завкафедрой математики и методики обучения математике Педагогического института Иркутского государственного университета Ольга Будникова в интервью "Родной школе".

Дефицит учителей в городе огромен. Два года назад из близлежащей школы №72 ее попросили дать учителя. Разговор дошел до того, что ей самой предложили поработать. Она является кандидатом физико-математических наук. Ей предложили оклад 9500 рублей на ставку, куда входит проведение уроков и консультации к ЕГЭ (правда, после этого оклады несколько раз индексировали).

"То есть вы мне за эту сумму хотите вручить классы и еще бесплатные консультации к ЕГЭ, чтобы я вам 10-11 классы вытащила на должный уровень, чтобы школу вашу не опозорить?" - рассказала Ольга Будникова.

Ей ответили, что желательно да. При этом школа обязана, если зарплата учителя на ставку не дотягивает до МРОТ, все равно доплачивать до МРОТ.

"Получается такая логика: гораздо удобнее устроиться в несколько школ и вести там по 18 часов, где тебе в каждой из них доплачивают до МРОТ, а не работать в одной школе на две ставки", - подчеркнула завкафедрой.

По ее словам, начиная с третьего курса почти все студенты работают, а после вуза они работают в школе, но еще и в частном образовании. В школе же сейчас нагрузка в 40-48 часов (2-2,5 ставки) в порядке вещей, чего лет 10 назад еще не было. А сегодня это норма. Но у учителей времени больше ни на что не остается, в том числе на качественное проведение уроков. Ни о каком самообразовании учителей можно и не вспоминать.

К молодым же учителям, которые приходят в школу, директора относятся как хищники к "мясу", давая им самый плохой класс, от которого все отказались. Вместо того чтобы дать пятый класс, с которым молодому педагогу можно начать выстраивать отношения, их бросают "на растерзание", чтобы меньше досталось старожилам. А попытки защитить педагогов от учеников и неадекватных родителей директора встречают в штыки. Они знают, что учителя бесправны и с ними можно делать что угодно, а вот если родитель пожаловался на учителя, то наказание будет страшным. Так, один директор ей прямо сказал: если они станут на сторону учителя, то достанется им, в том числе от родителей. Например, он однажды попробовал и с ним в его кабинете дрался родитель. Больше он так не хочет.

Что касается дефицита учителей, то ранее в регионе министерство как-то назвало цифру 10 тыс. ставок. Но потом эту статистику быстро свернули, и больше официальных данных не было, вспоминает завкафедрой. Видимо, имеется в виду, что в 2022 году председатель комитета по социальной политике и культуре мэрии Иркутска Виталий Барышников сообщил, что при средней нагрузке учителя в Иркутске 1,85 ставки потребность в кадрах составляет 1466, а вот при работе на 1,34 ставки - почти 5 тыс. То есть при нормальной работе на одну ставку это около 10 тыс. человек, что, с учетом населения, примерно соответствует общему дефициту учителей по стране, который составляет порядка 500 тыс.

Единственным местом, где готовят учителей математики в регионе, является кафедра математики и методики обучения математике Иркутского госуниверситета, говорит Ольга Будникова. В этом году обучение оканчивают 20 человек на очном бакалавриате, 16 - на заочном, 9 - магистратуру. Всего 45 человек на регион с населением 2,3 млн. Ближайший населенный пункт, где готовят учителей математики, - Красноярск, до которого почти 1000 километров. Таким образом, в регионе, где не хватает порядка тысячи учителей математики, выпускается в год менее 50. К сожалению, эту убийственную арифметику Минпросвещения РФ не озвучивает.