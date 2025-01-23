ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ

Из-за нехватки средств на поддержку ВСУ страны Евросоюза могут отправить на Украину военных, сообщает Financial Times.

По информации издания, украинские чиновники считают, что может быть осуществима отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта.

Инициативу пока поддержали только страны Прибалтики. Ее планируют обсудить с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале.

Напомним, в переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. По информации источников The Wall Street Journal, предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона, где могут появиться зарубежные войска или миротворческие контингенты. Украина обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, в обмен на это США продолжат ее снабжение оружием.

Как отмечал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов для Накануне.RU, предложение США не является ни миром, ни даже перемирием, это просто заморозка конфликта без каких-либо политических обязательств со стороны Запада. При этом будет создана вся инфраструктура НАТО на территории Украины; будет максимально вооружена сама украинская армия; там будут созданы контингенты стран НАТО, которые будут находиться пока в статусе миротворцев, но с перспективой перевода их в статус союзников Украины.