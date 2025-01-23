Стипендия у российских студентов, возможно, будет не ниже прожиточного минимума

Размер стипендии для студентов-бюджетников, возможно, увеличат до величины прожиточного минимума. Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сегодня законопроект об этом внесут в Госдуму, пишет ТАСС.

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Инициативу вносят накануне Дня студента. По мнению Нилова, принятие документа обеспечит возможность получать стипендии "на адекватном уровне, соответствующем современным реалиям", а также повысить качество образования и конкурентоспособность страны.

Стипендии могут повыситься у студентов, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, которые учатся очно за счет бюджета.

Депутат отметил, что в России ежегодно устанавливается прожиточный минимум.

Предполагается, что нормы законопроекта в случае его принятия будут иметь обратную силу - с 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России декретные студенткам-очницам повысят: до 74,9 тыс. — 235,4 тыс. руб. в зависимости от региона.

Об этом говорится в проекте закона, который разработало Министерство труда РФ. Главное нововведение — в изменении правила расчета пособия. В настоящее время декретные студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии (в среднем 2000–5000 руб. в месяц). Будущие мамы могут рассчитывать на 9,3 тыс. — 23,3 тыс. руб. Документом предлагается увеличить размер пособия до 100% ПМ трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.