По 200 тысяч будут платить беременным студенткам в Ульяновской области

В Ульяновской области студенткам, ждущим ребенка, будут платить по 200 тысяч рублей. О таком решении заявил губернатор Алексей Русских, пишет Lenta.ru. Он рассказал об этом во время заседания штаба по комплексному развитию области.

Читайте также: Власти хотят повысить пособия беременным студенткам

Нововведение начнет действовать в 2025 году.

Деньги будут получать студентки вузов и ссузов. Они должны проживать на территории региона не менее одного года до поступления и иметь срок не менее 22 недель.

Ульяновский министр соцзащиты Дмитрий Батраков говорит, что поддержка затронет более 500 женщин.

Ранее в стало известно, что беременные воронежские и тамбовские студентки могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Ее будут платить при постановке на учет. Как пишет Коммерсант, региональную программу по повышению рождаемости утвердило правительство Воронежской области.

Аналогичную меру могут принять тамбовские власти. Законопроект внес в облдуму врио губернатора Евгений Первышов. Из пояснительной записки к проекту следует, что в регионе с 2015 года наблюдается снижение рождаемости, также здесь исторически низка доля женщин репродуктивного возраста.

По данным областного министерства образования и науки, в 2025 году потребуется более 4,5 млн руб.: в регионе насчитывается 46 беременных студенток.

Ранее мы сообщали о том, беременным студенткам повысят пособие по уходу за ребенком до уровня МРОТ.

В Министерстве труда РФ считают, что вопрос о пособии беременным студенткам нужно обсудить с Министерством финансов.

Напомним, что с 1 января 2024 года размер федерального МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц. Выплата зависит от региона: например, в Санкт-Петербурге минимальная зарплата составляет 25 тысяч рублей, в Москве — 29 389, а в городе Алейске Алтайского края МРОТ составляет 24 тысячи.