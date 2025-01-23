Пособия по беременности и родам студенткам увеличат в 10 и более раз

В России декретные студенткам-очницам повысят: до 74,9 тыс. — 235,4 тыс. руб. в зависимости от региона.

Об этом говорится в проекте закона, который разработало Министерство труда РФ. Главное нововведение — в изменении правила расчета пособия. В настоящее время декретные студенткам выплачивают образовательные организации из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии (в среднем 2000–5000 руб. в месяц). Будущие мамы могут рассчитывать на 9,3 тыс. — 23,3 тыс. руб. Документом предлагается увеличить размер пособия до 100% ПМ трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.

Например, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в 2025 году наименьший ПМ в 16 тыс. руб., размер выплаты составит почти 74,9 тыс., а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (около 50,5 тыс.), — 235,4 тыс.

Инициатива потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. По данным Минтруда, в первый год будет необходимо 631,4 млн руб., что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. мам, которые проходят очное обучение.

Ведомство планирует внести документ в Госдуму в весеннюю сессию. Он может быть принят в приоритетном порядке и вступить в силу к началу нового учебного года, сообщают "Известия".

Напомним, в России около 27,7 тыс. студенток в 2023 году совмещали учебу с материнством. Из них 13,5 тыс. учащихся воспитывали детей младше трех лет.