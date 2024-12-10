Власти хотят повысить пособия беременным студенткам

В России около 27,7 тыс. студенток в 2023 году совмещали учебу с материнством.

Из них 13,5 тыс. учащихся воспитывали детей младше трех лет. Таковы данные Финуниверситета при кабмине РФ. К началу 2024 года количество увеличилось до 36,9 тыс. человек.

По этой причине в российском правительстве предлагают повысить пособие беременным студенткам вузов и колледжей до уровня МРОТ.

Инициативу поддержали Минтруд и Минобрнауки. Однако Минфин пока взял паузу. По мнению законодателей, обычная выплата в размере 2–5 тыс. руб. может спровоцировать отказ от рождения ребенка. Также неясно будущее трудоустройство и зарплаты матерей-выпускниц, не менее важно и предоставление жилья молодым семьям, сообщают "Известия".

Ранее в России предложили взимать налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей.