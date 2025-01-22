Путин поручил проиндексировать пенсии на 9,5% "задним числом"

Президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать социальные страховые пенсии к февралю по фактической инфляции в 9,5%. Глава государства попросил реализовать его решение, "что называется, задним числом".

Путин отметил, что инфляция оказалась выше прогнозной. "Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации - а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%", - заявил президент на совещании по экономическим вопросам.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали индексацию пенсий лишь попыткой догнать инфляцию. По словам председателя Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина, в настоящее время индексация пенсий в России не является свидетельством улучшения благосостояния пенсионеров, а представляет собой лишь попытку догнать инфляцию.