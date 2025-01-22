22 Января 2025
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

Ирбитский молочный завод модернизируют за 400 миллионов рублей

В этом году на модернизацию Ирбитского молочного завода будет направлено более 400 млн рублей. За эту сумму на предприятии реконструируют и автоматизируют производство, а также закупят новое оборудование, которое позволит увеличить мощности завода.

По словам замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Тереховой, Ирбитский молочный завод перерабатывает порядка 180 тыс. тонн молока в год, а все сырье предприятие получает от поставщиков Среднего Урала.

Сейчас в товарной линейке предприятия 120 наименований продукции, которая известна не только в родном регионе, но и в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах, республике Башкортостан и Пермском крае.

Ирбитский молочный завод(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

"В своей работе мы в первую очередь ориентируемся на те цели, которые ставит перед нами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поэтому все поставщики Ирбитского молзавода — местные, и мы уверены в качестве нашего сырья. Объём поставок молока в прошлом году увеличился. Мы постоянно совершенствуемся и в 2024 году смогли превысить планируемые производственные показатели. Увеличилась прибыль предприятия, и в бюджет региона мы заплатили в два раза больше налогов, чем в 2023 году. Наши последние новинки — творожные сырки и десерты. Оба продукта попали, что называется, в цель, и торговые сети запрашивают у нас все больше новой продукции", — поделился генеральный директор Ирбитского молочного завода Григорий Бачериков.

Модернизация направлена на то, чтобы увеличить объем переработки молока и повысить качество продукции. В планах создать два новых участка: по производству термостатной продукции и розлива молочных продуктов. На участок, где производятся творожные десерты, приобретут новый аппарат фасовки, а для йогуртов установят автоматическую линию производства, фасовки и укладки продукции, дополненную системой охлаждения.

Ирбитский молочный завод(2025)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф

Теги: Ирбит, Ирбитский молочный завод, модернизация


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