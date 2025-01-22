773 тысячи рублей в сутки платила супруга Зеленского в Швейцарии

Супруга президента Украины Владимира Зеленского платила за отдых в Швейцарии 773 тысячи рублей в сутки (7,5 тысяч евро). Она посетила горнолыжный курорт Санкт-Мориц, пишет Telegram-канал MASH.

Первая леди Украины остановилась в люксе площадью 120 квадратных метров. В номере с отдельными гостиной и спальней был бассейн и мини-бар, панорамные окна с видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. Отель работает по системе "все включено". Уточняется, что стоимость аренды составляет в сутки 773 тысячи рублей.

Известно, что Зеленская прилетела на курорт частным рейсом и зарегистрировалась в отеле под другим именем - назвалась не Еленой, а Марией.

Ранее об отпуске Зеленской в Швейцарии рассказал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Он отметил, что Елена спокойно отдыхала на элитном курорте, в то время как глава киевского режима публично рассказывает о том, как его семья переживает военный конфликт вместе с народом.