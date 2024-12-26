Налоговое удушение: Зеленский обязал украинцев отдавать 5% доходов на ВСУ

Зеленский подписал закон о повышении налогов на Украине. Доходы физических лиц будут облагаться теперь военным сбором в размере 5% - в три раза больше, чем сейчас. Для военнослужащих и работников силовых структур режима ставка сохраняется на уровне 1,5%. Сам закон был попдисан ранее, в этот раз он подписал небольшие изменения.

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Физлица-предприниматели и юрлица будут отдавать на ВСУ 1% от своего оборота, а некоторые категории предпринимателей - 10% от минимальной зарплаты, то есть около 800 гривен ежемесячно (по курсу это примерно 2 тыс. рублей). С нового года ужесточается и налоговая отчетность для предпринимателей. Они должны будут подавать отчетность за наемных работников ежемесячно, в том числе отдельно указывать данные об уплате военного сбора.

О повышении налогов настаивал МВФ. Новый порядок представляет собой "налоговый пресс". Поэтому Зеленский подписал его только спустя полтора месяца после принятия Радой, понимая, какое недовольство он вызовет. Однако все эксперты единодушны в том, что он пойдет на любые требования Запада, так как "на крючке". К тому же ему необходимо продолжать воевать для сохранения своей власти, что без роста налогов невозможно. Отныне со среднего украинца с зарплаты 20 тысяч гривен будут забирать не 300, а 1000 гривен. Рост около 700 гривен, или почти 2 тыс. рублей.

Увеличение военного сбора до 5% коснется не только зарплат, но и других операций, например продажи жилья. Бизнес же фактически загоняют в долги. По последним данным, 27% опрошенных предпринимателей на Украине планируют закрыться в ближайшее время, еще 20% - в следующем году. Причина - налоговое удушение, которое обессмысливает бизнес-деятельность.

В 2024 году официально прекратили свою деятельность более 250 тыс. частных предпринимателей. Фактически Зеленский уничтожает мелкий и средний бизнес на Украине, но у него нет выхода.

Европейская бизнес-ассоциация отмечает, что это исказит конкурентную среду, поскольку работать "в белую" становится экономически невыгодно.

"Компании, которые остаются в теневом секторе экономики, получают экономические преимущества по сравнению с компаниями, которые платят налоги. Соответственно, можем предположить, что это заставит часть белого бизнеса мигрировать в тень, чтобы выжить", — говорится в заявлении.

Как сообщалось, в июне 2024 года на Украине повысили тариф на электричество для населения на 64%. Новый тариф - 4,32 гривны за киловатт-час (около 10 рублей).